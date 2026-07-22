Колишній претендент на титул чемпіона світу в надважкій вазі Маріуш Вах (39-13, 20 КО) розповів, хто з його суперників володіє найбільш нищівним ударом, згадавши поєдинок із Мозесом Ітаумою (14-0, 12 КО). Слова наводить talkSPORT.

Досвідчений польський суперважковаговик порівняв сили молодого британця з легендарним Володимиром Кличком:

Найсильніше мене бив Ітаума. Це завдяки швидкості та вибуховості ударів. Але, звісно, у надважкій вазі всі б’ють сильно. У Володимира Кличка теж був дуже потужний удар.

Гадаю, наступний бій Ітауми [з Філіпом Хрговичем] покаже, наскільки високий його потенціал. Якщо він зможе з честю пройти це випробування, то, на мою думку, він зможе продовжити шлях і стати абсолютним чемпіоном. Він дуже талановитий.