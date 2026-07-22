Денис Сєдашов

Міжнародна шахова федерація (FIDE) скасувала всі обмеження щодо білоруської федерації шахів. Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Причиною такого кроку FIDE називає оновлені рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК), у яких зазначається, що спортсмени не повинні відповідати за дії свого уряду.

У заяві FIDE, зокрема, йдеться:

МОК більше не рекомендує застосовувати будь-які обмеження щодо участі білоруських спортсменів, зокрема команд, у змаганнях під егідою міжнародних федерацій... У результаті білоруські шахісти та офіційні збірні братимуть участь у змаганнях FIDE під державним прапором білорусі.

Першими великими турнірами, де білоруси виступлять під своїм прапором, стануть Шахова олімпіада серед людей з інвалідністю та Всесвітня шахова олімпіада-2026, які відбудуться у вересні в узбецькому Самарканді.

FIDE на три роки призупинила членство федерації шахів росії.