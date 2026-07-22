FIDE повністю зняла санкції з білорусі та дозволила виступати під національним прапором
Організація зняла всі обмеження, посилаючись на рекомендації МОК
близько 2 годин томуПідписатися в
Міжнародна шахова федерація (FIDE) скасувала всі обмеження щодо білоруської федерації шахів. Про це повідомляється на офіційному сайті організації.
Причиною такого кроку FIDE називає оновлені рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК), у яких зазначається, що спортсмени не повинні відповідати за дії свого уряду.
У заяві FIDE, зокрема, йдеться:
МОК більше не рекомендує застосовувати будь-які обмеження щодо участі білоруських спортсменів, зокрема команд, у змаганнях під егідою міжнародних федерацій... У результаті білоруські шахісти та офіційні збірні братимуть участь у змаганнях FIDE під державним прапором білорусі.
Першими великими турнірами, де білоруси виступлять під своїм прапором, стануть Шахова олімпіада серед людей з інвалідністю та Всесвітня шахова олімпіада-2026, які відбудуться у вересні в узбецькому Самарканді.
FIDE на три роки призупинила членство федерації шахів росії.