Колишній чемпіон світу Тоні Белью заявив, що володар титулів WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) повинен провести у наступному поєдинку реванш з Ріко Верховеном, а не обов'язковий захист за лінією WBC з Агітом Кабаєлом.

Цитує Белью boxingnewsonline.net.

«Якщо говорити абсолютно відверто, я вірю, що Ріко Верховен заслуговує на реванш. Я просто не думаю, що Усик зможе уникнути цього поєдинку.

Я знаю, що Агіт Кабайел цілком заслуговує на бій, він терпляче чекав. Я це розумію, але вибачте, цей хлопець щойно влаштував Усику найзапекліший бій, який той коли-небудь мав.

Я б не став звинувачувати Усика в небажанні влаштовувати реванш. Я не буду говорити, що він старіє, бо це зробить ведмежу послугу Ріко Верховену, Пітеру Ф'юрі та тій роботі, яку вони провели. Не те щоб Усик старів, але я не думаю, що його вага була ідеальною для нього».