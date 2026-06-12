У Британії назвали боксера , з яким Усику слід битися далі – це не Кабаєл
Цікавий вибір наступного суперника для українця
близько 1 години томуПідписатися в
Колишній чемпіон світу Тоні Белью заявив, що володар титулів WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) повинен провести у наступному поєдинку реванш з Ріко Верховеном, а не обов'язковий захист за лінією WBC з Агітом Кабаєлом.
Цитує Белью boxingnewsonline.net.
«Якщо говорити абсолютно відверто, я вірю, що Ріко Верховен заслуговує на реванш. Я просто не думаю, що Усик зможе уникнути цього поєдинку.
Я знаю, що Агіт Кабайел цілком заслуговує на бій, він терпляче чекав. Я це розумію, але вибачте, цей хлопець щойно влаштував Усику найзапекліший бій, який той коли-небудь мав.
Я б не став звинувачувати Усика в небажанні влаштовувати реванш. Я не буду говорити, що він старіє, бо це зробить ведмежу послугу Ріко Верховену, Пітеру Ф'юрі та тій роботі, яку вони провели. Не те щоб Усик старів, але я не думаю, що його вага була ідеальною для нього».
Нагадаємо, що 23 травня Усик переміг Верховена технічним нокаутом у 11-му раунді в головному поєдинку вечора боксу в єгипетській Гізі.
Раніше український боксер відповів, чи зможе Кабаєл перемогти Усика.