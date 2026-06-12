Денис Сєдашов

Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) у соціальній мережі поділився емоціями від відвідування штаб-квартири Міністерства війни США. Візит українського боксера до Пентагону збігся з оголошенням надзвичайної ситуації.

Спортсмен зафіксував на відео момент, коли в будівлі увімкнулися сигнали оповіщення, а відвідувачів та персонал попросили терміново залишити приміщення.

Приїхали в Пентагон, тут якась атака, на Пентагон тривога і треба евакуюватися. Що відбувається? Олександр Усик

14 червня в Білому домі відбудеться турнір UFC.

Нагадаємо, Усик увійшов до списку 100 найвпливовіших людей у спорті за версією Time.