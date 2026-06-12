Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні британець Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) для YouTube-каналу Ring Magazine розповів про те, як грав у баскетбол з дітьми володаря титулів WBC, WBA та IBF в надважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Усик говорив про те, як ти грав у баскетбол з його дітьми. Тобі це також подобається?

«Так, його діти класні. У мене є багато часу для його дітей. Вони в захваті. Вони люблять спорт. У них чисті серця. Його діти чудові.

І в мене є весь свій час для них. Коли я постарію, вони стануть наступним поколінням. Вони піклуватимуться про нас. Тож треба інвестувати в молодь, бро. Я не відвертаюся від молоді, бо одного дня вони будуть такими, як я, і вони знатимуть, що дядько Ей Джей приділяв їм весь свій час, коли вони були малими. Тож я інвестую свій час у молодь».

Раніше Джошуа назвав п'ятьох можливих суперників після мегафайту з Ф'юрі.