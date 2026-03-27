Усик — про матч зі Швецією: «Такі поразки роблять команду сильнішою»
Синьо-жовті програли з рахунком 1:3
42 хвилини тому
Об'єднаний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик підтримав національну збірну України після вильоту з плей-оф кваліфікації ЧС-2026.
Боксер спостерігав за поєдинком проти Швеції на трибунах стадіону Сютат де Валенсія.
Вчора я відвідав футбольний матч Україна — Швеція у плей-оф відбору чемпіонату світу 2026 року. Пишаюся тим, що був там і підтримував нашу команду! Результат не виправдав наших очікувань, але такі ігри гартують характер і роблять команду сильнішою. Попереду ще довгий шлях. Головне – продовжувати працювати і рухатися вперед.
