Денис Сєдашов

Зірковий мексиканський боксер Сауль Альварес поділився очікуваннями від футбольного чемпіонату світу 2026 року. В інтерв'ю пресслужбі FIFA World Cup абсолютний чемпіон світу зізнався, кого саме хотів би бачити з кубком над головою.

Попри те, що Канело палко підтримує рідну збірну Мексики, у питанні головного тріумфатора мундіалю його симпатії на боці капітана збірної Португалії Кріштіану Роналду.

Ох, це складно. Думаю, конкуренція дуже велика, але сподіваємося, що цього разу пощастить Кріштіану. Чемпіонат світу 2026 року буде неймовірним. Сауль Альварес

Нагадаємо, що у матчі-відкритті Мексика перемогла ПАР.