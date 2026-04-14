Пресконференція Усика та Верховена в Лондоні. Відеотрансляція
Це буде перша зустріч зірок боксу та кікбоксингу
близько 2 годин тому
Сьогодні, 14 квітня, відбудеться перша пресконференція володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні українця Олександра Усика (24-0, 15 КО) та нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.
Початок трансляції – о 18.30.
Пресконференція пройде в Лондоні.
Зазначимо, що це буде перша зустріч зірок боксу та кікбоксингу.
Бій відбудеться 23 травня у Гізі, Єгипет. Олександр востаннє виходив у ринг у липні минулого року, нокаутувавши Даніеля Дюбуа у поєдинку за титул абсолютного чемпіона у хевівейті.
Раніше Усика звинуватили у зриві поєдинку з небезпечним нокаутером.
