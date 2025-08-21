Том Леффлер, промоутер українського боксера першого середнього дивізіону Сергія Богачука (26-2, 24 KO), звернувся до WBC щодо позиції українця в рейтингу організації.

Цитує Леффлера прес-служба WBC.

«Минулого року Богачук провів офіційний елімінаційний бій за статус обов’язкового претендента проти Ішмаеля Девіса в Ер-Ріяді. Відтоді він терпляче чекає, щоб WBC офіційно призначила його обов’язковим претендентом.

Він залишався активним, у нього заплановано бій з Брендоном Адамсом у рамках великого вечора боксу Канело – Кроуфорд, що відбудеться 13 вересня.

У останньому рейтингу я помітив, що Джарон Енніс піднявся на позицію №1, а Сергій тепер – №2. Це не має сенсу, якщо Сергій є обов’язковим претендентом. Це також нелогічно, адже Джарон Енніс ніколи не виступав у першій середній вазі. Третя причина, чому це нелогічно – Енніс наступний бій проводить у рамках офіційного елімінаційного поєдинку WBA. Наскільки я знаю, правила WBC виключають боксерів із рейтингу, якщо вони беруть участь в елімінаційному бою іншої організації.

У світлі вищезазначених моментів я з повагою прошу рейтинговий комітет відновити Сергія Богачука на його законній позиції №1 як обов’язкового претендента на титул чемпіона».