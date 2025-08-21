«Реванш дуже крутого бою». Президент – про бій Богачук – Адамс
В першому поєдинку сильнішим виявився американець
близько 1 години тому
Президент UFC Дейна Вайт прокоментував реванш українського боксера першого середнього дивізіону Сергія Богачука (26-2, 24 KO) проти американця Брендона Адамса (25-4, 16 КО).
«Туркі і я дуже раді. Я завжди говорю про прелім-кард в UFC, бо всі бої мають значення. А бої у прелім-карді Канело – Кроуфорд просто неймовірні.
Сергій Богачук проти Брендона Адамса, бій у середній вазі. Богачук має рекорд 26-2, 24 перемоги нокаутом, 92% дострокових перемог, він посідає 5 місце в рейтингу першої середньої ваги.
Він битиметься з Адамсом, рекорд якого 25-4, 16 перемог нокаутом. Це буде реванш дуже крутого бою між цими двома, де Адамс буквально мусив виграти нокаутом, що він і зробив у восьмому раунді. Він виграв технічним нокаутом».
Нагадаємо, бій між Богачуком та Адамсом відбудеться 13 вересня і очолить прелім-кард вечора боксу, головною подією якого буде поєдинок за звання абсолютного чемпіона у другій середній вазі між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом. Вайт є промоутером шоу.