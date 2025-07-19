Промоутер Дюбуа поставив Фʼюрі вище за Усика у рейтингу боксерів хевівейта
Легендарний функціонер нічим не здивував
близько 19 годин тому
Френк Воррен, промоутер ексчемпіона у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) та володаря титулу IBF у хевівейті Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО), поділив боксерів надважкої ваги на чотири групи – GOAT, легенда, чудовий та хороший боксер.
Деонтей Вайлдер?
«Хороший».
Джозеф Паркер?
«Хороший».
Ентоні Джошуа?
«Хороший».
Джордж Форман?
«Легенда».
Тайсон Фʼюрі?
«Не можу сказати поки точно, та наразі він – легенда, що на межі з «чудовими».
Майк Тайсон?
«Імʼя легендарне, але «чудовий».
Олександр Усик.
«Він чудовий. Зробив все, що від нього просили».
Леннокс Льюїс?
«Чудовий».
Мохаммед Алі?
«Чудовий-пречудовий».
Назву це GOAT.
Нагадаємо, що Усик та Дюбуа проведуть реванш 19 липня на стадіоні Вемблі у Лондоні. Їхній перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року і закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.
Олександр Усик – Даніель Дюбуа 2. Де дивитися онлайн поєдинку