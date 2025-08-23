Колишній чемпіон Андре Ворд стане коментатором бою між володарем титулу WBA у першій середній вазі американцем Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) та абсолютним чемпіоном у другій середній вазі мексиканцем Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO) на Netflix.

«Я радий бути частиною цієї події. Радий сидіти біля рингу й коментувати цей чудовий кард і цей чудовий бій.

Це історична подія з багатьох причин для обох боксерів. На кону верховенство у другій середній вазі. На кону спадщина. На кону твоє ім’я та репутація.

Це рідкість. Бійці зазвичай не хочуть такого диму. Вони не хочуть виходити проти суперника, який може зруйнувати все, що вони будували. І не має значення, скільки грошей на кону. Вони воліють узяти менший ризик за менший гонорар, ніж ризикувати всім так, як це роблять ці двоє».