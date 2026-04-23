Стало відомо, коли свій наступний поєдинок проведе гроза дивізіону Усика
Британець виступить на шоу в Лондоні
Топ-проспект суперважкого живізіону Мозес Ітаума (14-0, 12 KO) свій наступний поєдинок проведе цього літа.
Як повідомив журналіст Аріель Хельвані, бій Ітауми очолить боксерське шоу, яке відбудеться 25 липня в Лондоні.
«За даними джерел, висхідна зірка суперважкої ваги Мозес Ітаума очолить вечір боксу на O2 Arena в Лондоні 25 липня. Ім'я суперника поки що не оголошено, але очікується, що це буде ще один крок уперед для 21-річного бійця. Ітаума вперше виступить у головній події в Лондоні».
Нагадаємо, що останній бій Ітаума провів у березні, коли переміг Джермейна Франкліна технічним нокаутом у п'ятому раунді в головній події вечора боксу в Манчестері.
Ітаума – в топ-5 рейтингу The Ring в надважкій вазі.
