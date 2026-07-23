Володимир Кириченко

Едді Хірн, промоутер ексчемпіона у надважкому дивізіоні британця Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO), для The Stomping Ground прокоментував заяву Тайсона Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) про те, що Дейна Вайт буде промоутером поєдинку з Ей Джеєм.

Сьогодні Тайсон Ф’юрі сказав, що Дейна Вайт буде промоутером бою проти Ентоні Джошуа. Він найбільший промоутер. Немає жодної причини, чому він не міг би бути промоутером. І що Маріуш Вах переможе Пренгу.

«Так, є дві цікаві заяви. По-перше, ми знаємо, що за контрактом Дейна не може бути промоутером заходу, а по-друге, ми знаємо, що Маріуш Вах точно не переможе Крістіана Пренгу. Дуже незвично, що Тайсон Ф’юрі бреше. Але тут він робить це двічі.

Тож мені байдуже. Все, що ми хочемо зробити, це визначитися з датою. Давайте визначимося з боєм. Він переможе в п’ятницю, Джошуа переможе в суботу, і все розпочнеться. І ми побачимо, хто найкращий. Підготовка буде епічною, а бій ще кращим».

Тайсон та Ентоні підписали угоду на бій, який має пройти у четвертому кварталі 2026 року.

Нагадаємо, британський мегафайт Ф’юрі – Джошуа не хочуть бачити в США.