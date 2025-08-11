Спаринг партнер Усика назвав єдиного, хто може нокаутувати українця
Баколе впевнений у власних силах
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Надважковаговик Мартін Баколе (21-2, 16 KO) розповів про спаринг з Олександром Усиком (24-0, 15 KO) у тренувальному таборі. Слова конголезця наводить fightnews.info:
Я говорю вам, що побив його як дитину. Він був поза рингом, його тренер казав йому, що робити, але Усик не міг це робити. Вони почали розмовляти українською, а я продовжував стояти на рингу. Він пішов, а потім повернувся за 3-4 хвилини. Люди кажуть, що я божевільний, але єдина людина, яка може зараз зупинити Усика, – це Мартін Баколе.
Нагадаємо, що Усик опинився поза топ-10 P4P від BoxRec.