Тренер Дерека Чісори (36-13, 23 KO) Алексіс Деметріадес висловився про тактику на поєдинок з лідером хевівейту Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Слова наставника наводить vringe.com:

Такі бійці, як Усик, мають «стрибаючий» стиль з латеральними рухами, як у аматорському боксі. Він має 300-400 боїв (в аматорах та профі). Ти не поб'єш його, намагаючись його перебоксувати. Ти поб'єш його, затягнувши у бійку, поставивши його на задню ногу, пресингуючи його. Але треба робити це безпечно. Потрібно безпечно порушувати дистанцію. Цього не зміг зробити Джошуа, цього не зміг зробити Ф'юрі, а Дерек – зміг. І стилістично Дерек має свої складові, але ми показали йому, як це зробити. Я буду з вами чесний, я вважаю, багато хлопців можуть це зробити. Їх просто навчили боксувати у певному ключі, а іноді тобі потрібно боксувати, вийшовши зі стандарту, щоб отримати інший результат.

Дивіться, Тайсон Ф’юрі – неймовірний боксер. Якщо він не зміг приземлити праву пряму по ньому, то як Джошуа це зробить? Ви розумієте, що я маю на увазі? Я думаю, тобі треба все перевернути. Що Усик робить дуже добре? Коли ти розумієш, що він робить дуже добре, то ти можеш готуватися до цього. Тут не можна готуватися, відштовхуючись від помилок Усика. Потрібно відштовхуватись від його сильних сторін. Усик дуже хороший. Потрібно працювати від речей, які він робить дуже добре, тому що ти можеш розраховувати, що він це зробить. Не треба розраховувати на те, що він зробить помилку. Він їх рідко робить, і для нас готуватися до його помилок – це просто зв'яже нас. Отже, потрібно готуватися, відштовхуючись від сильних сторін.