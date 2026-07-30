Володимир Кириченко

Колишній абсолютний чемпіон світу у двох дивізіонах українець Олександр Усик (25-0, 16 КО) для All Our Fighting розповів, хто переможе у поєдинку між ексволодарем титулів у надважкій вазі Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) і Тайсоном Ф’юрі (36-2-1, 25 КО).

Коли Ентоні Джошуа битиметься з Тайсоном Ф’юрі, я знаю, ви вважаєте, що Джошуа переможе, але як саме? Як виглядатиме цей бій?

«Нокаут у шостому раунді. Ей Джей – бум. Правий прямий».

Поєдинок між Джошуа і Пренгою відбувся в ніч на 26 липня. У першому раунді Пренга двічі відправив Джошуа в нокдаун, але в другому Ентоні нокаутував Крістіана.

Тайсон здобув перемогу над Маріушем Вахом. Бій тривав 7 раундів – поляк не вийшов на 8-й.

Нагадаємо, Фʼюрі та Джошуа підписали угоду на бій, який має пройти у четвертому кварталі 2026 року.

Раніше стало відомо, що Туркі після боїв Джошуа та Ф’юрі готовий зробити важливий анонс.