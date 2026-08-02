Денис Сєдашов

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) в інтерв'ю YouTube-каналу All Out Fighting заявив, що вважає перший поєдинок проти Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) найважчим серед боїв проти представників Великої Британії.

Бій відбувся в травні 2024 року в Саудівській Аравії та тривав усі 12 раундів. Перемогу роздільним рішенням суддів здобув український боксер.

Думаю, найскладнішим був перший бій із Тайсоном Ф'юрі. Він — божевільне Жадібне пузо. Ти ніколи не знаєш, чого чекати від Тайсона Ф'юрі. Гей, Жадібне пузо, як справи? Олександр Усик

Красюк — про початок кар'єри Усика: «Він ризикнув, не поїхавши в Америку».