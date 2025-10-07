Промоутер Ф’юрі зізнався, чи повернеться Тайсон до поєдинків
Воррен сподівається, що ми ще побачимо «Циганського короля» на ринзі
28 хвилин тому
Промоутер Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) Френк Воррен висловився про повернення підопічного на ринг. Слова функціонера наводить fightnews.info:
Я гадаю, що він повернеться. Я вважаю, що він хоче повернутись і зробить це. Але я продовжую говорити, що йому вирішувати, коли він буде готовий повернутись. Але, як я казав, це станеться не цього року, а наступного.
Він неймовірний, він персонаж, але найголовніше – він вміє битися. Забудьте про думку людей щодо суддівських рішень, його бої з Усиком були страшенно гарними. Дуже захоплюючі поєдинки гарної якості. Ф'юрі ніколи не змушував вас нудьгувати в жодному зі своїх боїв.
Нагадаємо, що Ф’юрі розкритикував результат бою з Олександром Усиком.