Промоутер Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) Френк Воррен висловився про повернення підопічного на ринг. Слова функціонера наводить fightnews.info:

Я гадаю, що він повернеться. Я вважаю, що він хоче повернутись і зробить це. Але я продовжую говорити, що йому вирішувати, коли він буде готовий повернутись. Але, як я казав, це станеться не цього року, а наступного.

Він неймовірний, він персонаж, але найголовніше – він вміє битися. Забудьте про думку людей щодо суддівських рішень, його бої з Усиком були страшенно гарними. Дуже захоплюючі поєдинки гарної якості. Ф'юрі ніколи не змушував вас нудьгувати в жодному зі своїх боїв.