Руїз повертається в ринг після тривалої паузи та проведе бій проти поляка
Колишній об’єднаний чемпіон світу в надважкій вазі проведе перший поєдинок за два роки
24 хвилини томуПідписатися в
Колишній об’єднаний чемпіон світу в надважкій вазі Енді Руїз (35-2-1, 22 KO) проведе свій наступний поєдинок проти польського боксера Даміана Книби (17-1, 11 КО).
Бій відбудеться 4 вересня у Ньюарку (США) в межах великого вечора боксу від промоутерської компанії Matchroom Boxing.
Для 36-річного американського ексчемпіона це буде перший вихід на ринг з серпня 2024 року.
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