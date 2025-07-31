Володимир Кириченко

Кенні Елліс, тренер володаря титулу за версією WBA у легкій вазі Джервонти Девіса (30-0-1, 28 КО) заявив, що інформація про завершення кар'єри його підопічним є неправдивою.

«Як завжди, фейкові новини».

Також він зробив репост коментаря одного з користувачів, який написав:

«Рік Глейзер – джерело, та годі вам, народ, що ми робимо?»

Per usual FAKE news — Kenny Ellis (@CoachKennyEllis) July 30, 2025

Раніше Глейзер написав, що Джервонта повідомив своїм близьким про завершення кар’єри.

У Девіса запланований бій з володарем титулу WBA у другій напівлегкій вазі Ламонтом Роучем (25-1-2, 10 КО).

Спочатку PBC планувала провести реванш за титул WBA у легкій вазі 16 серпня, але після чергового арешту Девіса стало зрозуміло, що проведення бою цього дня малоймовірне.

Раніше The Ring повідомляв, що 30-річний Девіс припинив тренування в Маямі приблизно за три тижні до арешту.