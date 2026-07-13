Британський суперважковаговик Дерек Чісора (36-14, 23 КО) поділився враженнями від свого візиту до столиці рф. Боксер висловив захоплення життям у країні-агресорці, попри чинні міжнародні санкції.

Окрім цього, британець заявив, що його однаково сильно люблять як громадяни росії, так і українці. Слова наводить Seconds Out.

Я не був у москві впродовж останніх 8 років, і ось я прилетів. Неймовірно, що вони зробили з країною, враховуючи всі ці санкції. Це неможливо заперечити. Кажу вам, росіяни живуть краще, ніж будь-хто інший у Європі – це факти.

Якщо люди хочуть бачити тебе у своєму колі – вони запрошують тебе. Але я щасливий там, де я зараз, і тим, як живу. Знаєш, куди б я не поїхав, люди мене люблять. Росіяни, українці, китайці, ямайці, африканці, англійці – вони мене люблять, бо знають, що я дуже чесна людина. Розумієш? Я просто вірний собі. Я не намагаюся вдавати з себе того, ким я не є.