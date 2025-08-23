Колишній чемпіон світу у п'яти дивізіонах Рой Джонс-молодший поділився думками про спадщину свого легендарного співвітчизника Флойда Мейвезера-молодшого.

Цитує Джонса-молодшого badlefthook.com.

«Він бився з багатьма чудовими бійцями, але який з них був на піку, який був на його рівні, а Канело ще навіть не був у розквіті?

Я не казав, що він не бився з хорошими бійцями, я сказав, що він не бився з бійцями свого рівня. Наприклад, коли Берто бився з ним, чи був Берто ще у розквіті сил, чи був Берто у найкращій формі? Чи був Шейн Мозлі у найкращій формі? Чи був Оскар Де Ла Хойя у найкращій формі? Чи він взагалі переміг Оскара Де Ла Хойю?

Ріккі Хаттон? Що можна сказати про Ріккі Хаттона? Пакʼяо зробив те саме... Ріккі Хаттон, це шаблон. Подивись на нього, і ти зрозумієш, хто він. Він запростий. Ріккі Хаттон ніколи не переможе Флойда Мейвезера.

Він бився з Костею Цзю? Він бився з Полом Вільямсом? Він бився з Верноном Форрестом? Я ніколи не казав, що він не був великим чемпіоном, я говорю про найкращих незалежно від ваги, про найкращих за всі часи. Костя Цзю зупинив Джуду у двох раундах, а тобі знадобилася ціла ніч, щоб перемогти його.

Канело, у 21 рік... Флойд отримав те, чого хотів, це було занадто рано».