Зміна у складі збірної України. Ребров довикликав форварда Динамо
Синьо-жовті готуються до матчів проти Франції та Ісландії
близько 1 години тому
Пресслужба Української асоціації футболу повідомила про зміни у заявці національної збірної на листопадові матчі відбору до чемпіонату світу-2026.
До складу команди Сергія Реброва довикликано нападника київського Динамо Назара Волошина.
Раніше головний тренер національної збірної вже запросив двох нових виконавців — захисника Динамо Тараса Михавка та півзахисника Шахтаря Єгора Назарину.
Оновлений склад збірної України на матчі відбору до ЧС-2026 має такий вигляд:
Воротарі: Євгеній Волинець (Полісся), Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар).
Захисники: Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Олександр Сваток (Остін, США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі — Шахтар), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Богдан Михайліченко (Полісся), Олександр Караваєв, Тарас Михавко (обидва — Динамо), Арсеній Батагов (Трабзонспор, Туреччина).
Півзахисники: Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Іван Калюжний (Металіст 1925), Микола Шапаренко (Динамо), Георгій Судаков (Бенфіка, Португалія), Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва — Шахтар), Олексій Гуцуляк (Полісся), Руслан Малиновський (Дженоа, Італія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Олександр Зубков (Трабзонспор, Туреччина).
Нападники: Артем Довбик (Рома, Італія), Владислав Ванат (Жирона, Іспанія), Роман Яремчук (Олімпіакос, Греція), Назар Волошин (Динамо, Україна).
Національна команда України у матчах 5 та 6 туру кваліфікації до ЧС зустрінеться з Францією 13 листопада, а через три дні зіграє з Ісландією.
