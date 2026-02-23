Володимир Кириченко

Колишній об'єднаний чемпіон світу у суперважкому дивізіоні Енді Руїс (35-2-1, 22 KO) поповнить ряди промоутерської компанії Дейни Вайта Zuffa Boxing.

Як повідомляє відомий журналіст Ден Рафаел, Руїс вирішив продовжити кар'єру в боксерському промоушені президента UFC.

«Енді Руїс переходить у Zuffa, але, на мою думку, це не дуже гучна новина. Однак це гарне підписання».

Andy Ruiz is headed to Zuffa but thats not that big IMO. A good signing though. https://t.co/ochlbQzhyr — Dan Rafael (@DanRafael1) February 21, 2026

Нагадаємо, що останній бій Руїс провів у серпні 2024 року, коли звів унічию поєдинок проти Джаррелла Міллера.

Світову популярність Енді принесла дострокова перемога над Ентоні Джошуа в червні 2019 року. Уже в грудні того ж року Руїс програв Ей Джею одноголосним рішенням у реванші. Після цього він провів лише три бої, в яких, крім нічиєї з Міллером, здобув дві перемоги.

Раніше повідомлялося, що Олександр Усик може побитися з Руїсом в Zuffa Boxing.