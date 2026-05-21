Усик назвав кількість боїв, які проведе до завершення кар'єри
Поєдинок із Верховеном серед них
Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні українець Олександр Усик (24-0, 15 КО) в інтерв’ю DAZN заявив, що збирається провести ще три поєдинки до завершення кар’єри.
«Ще три бої (включно з наступним проти Ріко Верховена – прим.), і все.
Це не стовідсотково, але коли я скажу, що завершив кар’єру, то вже не повернуся».
Нагадаємо, поєдинок з 37-річним нідерландцем відбудеться вже цієї суботи, 23 травня, у Гізі.
В рамках цього ж вечора боксу володар титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніель Лапін (13-0, 5 КО) проведе бій з французом Бенджаміном Мендесом Тані (9-1, 2 КО).
А британський боксер Джек Кеттеролл (32-2, 14 КО) та узбек Шахрам Гіясов (17-0, 10 КО) боксуватимуть вакантний титул WBA Regular у напівсередній вазі.
Нагадаємо, Усик вкотре заговорив про політику.
