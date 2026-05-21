Володимир Кириченко

Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні українець Олександр Усик (24-0, 15 КО) в інтерв’ю DAZN заявив, що збирається провести ще три поєдинки до завершення кар’єри.

«Ще три бої (включно з наступним проти Ріко Верховена – прим.), і все. Це не стовідсотково, але коли я скажу, що завершив кар’єру, то вже не повернуся».

Нагадаємо, поєдинок з 37-річним нідерландцем відбудеться вже цієї суботи, 23 травня, у Гізі.

В рамках цього ж вечора боксу володар титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніель Лапін (13-0, 5 КО) проведе бій з французом Бенджаміном Мендесом Тані (9-1, 2 КО).

А британський боксер Джек Кеттеролл (32-2, 14 КО) та узбек Шахрам Гіясов (17-0, 10 КО) боксуватимуть вакантний титул WBA Regular у напівсередній вазі.

Нагадаємо, Усик вкотре заговорив про політику.