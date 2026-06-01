Київський міський голова та колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Віталій Кличко порівняв специфіку професійного спорту та політичної діяльності. Слова наводить Sport-express.ua.

За словами очільника столиці, управління мегаполісом вимагає значно більше зусиль, ніж підготовка до чемпіонських поєдинків на ринзі.

Бути мером набагато складніше, ніж стати чемпіоном світу. У боксі є один суперник, чіткі правила і зрозуміла система покарань – за порушення одразу слідує дискваліфікація. У політиці все інакше: «друзів» у лапках набагато більше, правила менш чіткі, і тут удари бувають не тільки нижче пояса, а й у спину. При цьому рівень відповідальності значно вищий – ти відповідаєш не тільки за себе і команду, а за ціле місто.

Це складно і фізично, і психологічно. Але ми працюємо навіть у складних умовах – під час обстрілів, руйнування логістики, економічних викликів, мобілізації та дефіциту робочої сили. Попри це, у Києві продовжують працювати лікарні, школи, садочки, транспорт і всі базові сервіси. Викликів багато, проблем теж достатньо, але місто живе.