Володимир Кириченко

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у надважкому дивізіоні Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) продовжує всіляко домагатися поєдинку проти володаря титулів WBA, WBC та IBF Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Раніше WBC дав Усику місяць, щоб він вирішив, що робити далі – захищати титул у поєдинку проти Кабаєла чи відмовитися від нього.

Німецький боксер намагається переконати Усика погодитися на бій з ним, використовуючи для цього свої соціальні мережі. В останньому відео на своїй сторінці в Instagram Кабаєл звернувся по допомогу до Майка Тайсона, який закликав Усика вийти з ним на ринг.

«Усик, ми чекаємо на тебе, брате. Ти нам потрібен, Усик. Нам потрібні ці гроші, хлопче. Давай зробимо це».

Кабайел також закликав Олександра дати йому відповідь.

«Ми намагалися наганяти коней, але відповіді досі немає. Тому ми скористалися додатковою допомогою. Усик, досить чекати. Досить "можливо". Погодься на бій або звільни титул. Фанати заслуговують на відповідь».

Нагадаємо, Кабаєл, не дочекавшись на Усика, може провести бій проти колишнього чемпіона світу.