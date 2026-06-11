Володимир Кириченко

Український і польський боксер у середній вазі Федір Черкашин (27-1, 17 КО) для Sport.ua прокоментував перемогу володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні Олександра Усика (25-0, 16 КО) над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном (1-1, 1 КО).

До речі, під час бою навіть мені багато людей писали та питали, чи договірняк це, чи ні. Що ти скажеш про це?

«То не був договірняк. Я дивуюсь, коли люди таке пишуть. Просто Верховен реально йому не підійшов, десь не було мотивації. Верховен виявився хлопцем із міцним підборіддям та дуже незручним за стилем».

Нещодавно у WBC санкціонували бій Усика з Кабаєлом. Що скажеш із цього приводу. Якщо ми побачимо у цьому поєдинку такого Олександра, як у сутичці з Верховеном, чим це закінчиться?

«Я ще перед другим боєм з Дюбуа думав, що Усик закінчить кар’єру. Просто навіщо далі продовжувати, усі про це говорять. Красюк про це каже. Навіть західні медіа про це говорять. На заході всі пишуть, що він має спадщину, він легенда, треба піти красиво. Зараз, у бою з Верховеном він уже набрався хейту, а якщо програє, не дай Боже.

Пам’ятаєш, у Усика був поганий бій із Брієдісом і після того він усе змінив. Тепер він теж може все змінити. Можливо, зараз повернеться Ткаченко. Я ж працював у них у таборі і Ткаченко має хорошу здатність все аналізувати, він реально багато бачить.

Навіть за спарингами, він у першому ж спарингу одразу чітко бачить. У нього все працює. Він може під тебе вигадати вправи, під твій стиль. Ткаченко був у великих боях, має досвід, він нюхав цей порох і, якщо він повернеться...

Якщо ми побачимо такого Усика, як у бою з Верховеном, то Кабаєл може перемогти. Але я думаю, що Усик розумний хлопець, зробить висновки, повернеться до роботи з Ткаченком».

Раніше Черкашин відповів, чи рано був зупинений бій між Усиком та Верховеном.