Мексиканський чемпіон світу за версією WBC у легкій вазі Вільям Сепеда (34-1, 27 KO) поділився враженнями від перемоги над американцем Ламонтом Роучем (25-2-3, 10 КО). Слова наводить The Ring Magazine.

За словами мексиканського боксера, ключовим фактором його успіху стала тактична гнучкість, а головною метою на майбутнє залишається здобуття всіх поясів у дивізіоні:

Елемент несподіванки точно вплинув на результат. Ламонт думав, що я буду діяти одноманітно, не варіативно, але в нашому арсеналі було ще кілька прийомів. Думаю, саме це й зробило різницю.

Тепер я хочу стати абсолютним чемпіоном. Мені байдуже, хто буде суперником і коли. Поставте його переді мною – і я його поб’ю.