Колишній чемпіон світу В'ячеслав Сенченко в інтерв’ю Sport-express.ua розповів, кого б він хотів бачити останнім суперником Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Незважаючи на розмови про поєдинок Усика проти Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО), Сенченко заявив, що хоче подивитися бій Усика проти Енді Руїса (35-2-1, 22 KO).

«Так, я вважаю, що Усик вчинив абсолютно правильно, залишивши титули. Претендентів дійсно дуже багато, і тоді потрібно було або захищати пояси з кожним із них, або залишати їх вакантними. Тому це правильне рішення – він дав можливість іншим боксерам поборотися за чемпіонські титули.

Зараз важко сказати, з ким я хотів би побачити Усика в наступному поєдинку, адже я не бачу такого очевидного й сильного суперника. Можливо, це буде Деонтей Вайлдер, однак мені було б цікаво також побачити бій з Енді Руїсом».