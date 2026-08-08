Директор компанії Usyk-17 Promotions Сергій Лапін заявив, що український боксер напівважкої ваги Олександр Хижняк (2-0, 2 КО) готовий до поєдинків за чемпіонські пояси.

Функціонер підкреслив важливість майбутнього етапу в кар’єрі спортсмена та зауважив, що цей бій відбудеться на домашній арені:

Перший титульний бій — закономірний і водночас важливий крок у професійній кар’єрі Олександра. Він готовий до нового рівня конкуренції та до того, щоб підтверджувати свій клас уже в чемпіонських поєдинках.

Для Usyk 17 Promotions oсобливо важливо, що цей етап його шляху розпочнеться в Україні — під час нашого другого вечора боксу у Львові. Наша мета – створювати в Україні платформу, де найсильніші боксери можуть розвиватися, здобувати титули та впевнено виходити на міжнародний рівень.