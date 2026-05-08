Сергій Лапін про бій Усик — Бенавідес: «Це точно привернуло б увагу фанатів»
Директор команди українського чемпіона назвав ключові умови для організації цієї зустрічі
близько 2 годин тому
Сергій Лапін, директор команди абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО), прокоментував імовірність проведення поєдинку проти непереможеного американця Девіда Бенавідеса (29-0, 24 КО). Слова наводить Pro Boxing Fans.
За словами Лапіна, такий бій має значний спортивний та медійний потенціал, попри те, що боксери зараз виступають у різних вагових категоріях.
Це міг би бути дуже цікавий бій, який точно привернув би увагу фанатів у всьому світі. Бенавідес – сильний і агресивний боксер, хоча він представляє іншу вагову категорію, і на такому рівні це має значення. Ми завжди відкриті до великих поєдинків, якщо вони мають сенс і з погляду спорту, і з погляду бізнесу. Для Усика це справді цікавий варіант. Кожен наступний бій має бути правильним з точки зору спадщини, виклику та загальної цінності. Тому зараз ми не ведемо переговорів щодо інших поєдинків. Після бою з Верховеном будемо оцінювати всі можливі варіанти.
Олександр Усик 23 травня проведе поєдинок проти Ріко Верховена в Єгипті.
«Бери Усика, поки гаряче»: Рой Джонс дав пораду Бенавідесу.
