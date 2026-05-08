Чемпіон WBO у надважкому дивізіоні британець Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) для iFL TV поділився думками про поєдинок проти володаря титулів WBC, WBA та IBF у хевівейті Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Олександр Усик казав, що в нього залишилось три бої: Ріко переможець бою Вордлі та Дюбуа, а потім Фʼюрі. Чи буде інтерес до третього бою Дюбуа з Усиком — невідомо. Але може з’явитися інтерес до бою Вордлі проти Усика. Якщо все пройде добре в суботу, чи прозвучить ім’я Усика з твоїх вуст?

«Так, як і після мого останнього бою з Джозефом Паркером, перше ім’я, яке я назву – це він. Це той бій, який я хочу. Це найбільший поєдинок, який для мене зараз можливий.

Як ти кажеш, історія з Дюбуа уже двічі була пройдена, тому не думаю, що людям це особливо цікаво. А от Вордлі проти Усика – це щось інше: інший стиль, інша перспектива, і фанатам це може бути цікаво».

Ти раніше казав в інтерв’ю, що не поїдеш до Єгипту. Але іноді треба з’явитися і трохи пошуміти, щоб організувати бій. Ти точно не хочеш поїхати в Єгипет і там створити шум? Ти ж казав, що зробиш шум у суботу ввечері – можливо, варто трохи струснути ситуацію?

«Я створюю шум тоді, коли це потрібно і коли це моя робота – у рингу, у ніч бою. Бігати по всьому світу й переслідувати інших бійців – це не мій стиль. Як я вже казав, в Усика та його команди є мій номер телефону, вони можуть зателефонувати — я відповім. Мене неважко знайти».

Бій Вордлі та Дюбуа пройде 9 травня.

Напередодні Вордлі та Дюбуа провели напружену битву поглядів.