Володимир Кириченко

Володар титулу WBO у першому напівсередньому дивізіоні американець Шакур Стівенсон (25-0, 11 КО) відповів, хто, на його думку, міг би перемогти колишнього абсолютного чемпіона світу у двох вагових категоріях українця Олександра Усика (25-0, 16 КО).

«Єдиний, хто міг перемогти Олександра Усика – це Майк Тайсон у своїй найкращій формі. Він би виграв без жодних сумнівів».

Востаннє Усик виходив на ринг 23 травня проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Українець здобув перемогу технічним нокаутом в 11-му раунді.

Нагадаємо, Дерек Чісора хоче побити Усика поза боксерським рингом.