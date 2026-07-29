Шакур назвав єдиного боксера, який міг би перемогти Усика
Це не легендарний Алі
близько 2 годин томуПідписатися в
Олександр Усик / Фото - ВВС
Володар титулу WBO у першому напівсередньому дивізіоні американець Шакур Стівенсон (25-0, 11 КО) відповів, хто, на його думку, міг би перемогти колишнього абсолютного чемпіона світу у двох вагових категоріях українця Олександра Усика (25-0, 16 КО).
«Єдиний, хто міг перемогти Олександра Усика – це Майк Тайсон у своїй найкращій формі. Він би виграв без жодних сумнівів».
Востаннє Усик виходив на ринг 23 травня проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Українець здобув перемогу технічним нокаутом в 11-му раунді.
Нагадаємо, Дерек Чісора хоче побити Усика поза боксерським рингом.