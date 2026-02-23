Чемпіон світу за версією WBO в першій напівсередній вазі Шакур Стівенсон (25-0, 11 КО) погодиться на поєдинок проти володаря титулу WBC у напівсередньому дивізіоні Раяна Гарсії (25-2, 20 КО), якщо їх тестуватиме VADA, а поєдинок відбудеться в проміжній вазі.

Цитує Шакура boxingnewsonline.net.

«Чи займалися VADA боєм Гарсії з Маріо Барріосом? Я бачив Раяна в поєдинку з Роландо Ромеро, і там він так не виглядав. Якщо він поб'ється зі мною в наступному бою, то я без проблем прийму виклик, але VADA візьме участь у цьому.

Ми зустрінемося посередині (у ліміті 144 фунтів, – прим.). Ми дві великі зірки, нам не потрібен титул для бою. Я думаю, що це чудовий поєдинок. Я тут заради великих боїв. Наш поєдинок із Раяном Гарсією був би величезним і приголомшливим. Я хочу побитися з ним. Якщо він бажає провести бій, то його буде легко влаштувати. Нам просто необхідно переконатися, що Раян у програмі VADA, що не буде ніякого чітерства».