Колишній чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 KO) переконаний, що Олександр Усик (24-0, 15 KO) навмисно ігнорує поєдинок із ним. Слова наводить портал Boxing News.

39-річний американець вважає, що відсутність його імені у списку бажаних суперників українця свідчить про острах перед його нищівною потужністю.

Мого імені немає в його списку [тих, з ким би він хотів побитися перед завершенням кар’єри]? Може, він змінив курс. Найчастіше, коли люди бачать мене, спрацьовує фактор страху. Подивимося. Якщо цього не станеться, то мої мрії не будуть зруйновані. Я все одно залишуся тут, незалежно від того, що буде з Усиком. Мені плювати, хто стоїть навпроти. Я тут не заради когось з інших хлопців у дивізіоні. У мене свої цілі, яких я хочу досягти. Деонтей Вайлдер

23 травня Усик проведе бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Нагадаємо, Усик назвав три бої, які проведе до завершення карʼєри: один з них – проти Ф'юрі.