Володимир Кириченко

Віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова для Спорт 24 поділилася думками про те, чи повернеться на ринг колишній чемпіон світу у хевівейті Володимир Кличко.

Володимир Кличко неодноразово запевняв, що хоче побити рекорд Джорджа Формана, ставши найстаршим чемпіоном світу. Однак через продовження війни в Україні не поспішає повертатись у профі-ринг. Як гадаєте, які таки шанси побачити Володимира знову у ринзі?

«Це складне запитання, адже ніхто не знає точно, скільки ще триватиме війна. Володимир однозначно сказав, що поки військові дії продовжуються, він сконцентрується на допомозі своїй країні. Він робить це не так медійно, але точно потужно працює для допомоги Україні.

Не можна чітко сказати, чи повернеться Володимир у ринг після закінчення війни, адже ніхто не знає, скільки ще часу вона триватиме. А якщо військові дії ще триватимуть багато років? Не у 80 років же йому виходити у ринг».

