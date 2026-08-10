Володимир Кириченко

Новоспечений володар титулу WBO International у напівсередньому дивізіоні українець Тарас Шелестюк (22-0-1, 12 КО) прокоментував перемогу над еквадорцем Андресом Муньйосом (14-2-1, 10 КО).

«Ми це зробили. Чемпіон WBO International у напівсередній вазі. Титул наш. Дякую всім, хто вірив у мене і був поруч».

Тарас переміг Муньйоса одноголосним рішенням суддів за підсумком 10 раундів і здобув вакантний пояс.

Для 40-річного Шелестюка це перший титул з 2016-го – тоді він був чемпіоном WBO NABO.

Нагадаємо, у вересні минулого року Шелестюк на шоу в Еквадорі переміг венесуельського джорнімена Ентоні Саеса.