Денис Сєдашов

Чоловіча збірна України з волейболу здобула перемогу у другому ігровому тижні Ліги націй-2026. Синьо-жовті у трьох партіях завдала поразки чинним чемпіонам світу — збірній Італії.

Цей тріумф став першим для синьо-жовтих у протистояннях з італійцями за всю історію очних зустрічей.

Найрезультативнішими гравцями у складі збірної України стали Олег Плотницький та Василь Тупчій, які набрали по 15 очок.

Ліга націй-2026. Чоловіки

Україна — Італія — 3:0 (25:23, 25:19, 25:16)

Наступний матч підопічні Рауля Лосано проведуть проти Канади 26 червня. Початок гри о 17:30 за київським часом.

Україна — Бразилія: відеоогляд матчу Ліги націй.