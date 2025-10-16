Володимир Кириченко

Європейський боксерський союз (EBU) повідомив, що чемпіон організації у другій середній вазі британець Каллум Сімпсон (18-0, 13 КО) веде переговори про бій зі своїм співвітчизником, боксером цього ж дивізіону Хамзою Ширазом (22-0-1, 18 КО). Про це для The Ring повідомив президент EBU Пітер Стакі.

Сторони мають до 28 жовтня дійти згоди. Якщо їм це не вдасться, то бій буде виставлений на промоутерські торги.

«Це топ-поєдинок між двома непереможеними чемпіонами, і EBU задоволена першокласною якістю цього чемпіонського бою».

Суперником Сімпсона в бою за титул EBU мав стати француз Кевін Леле Саджо, та той отримав бій проти Дієго Пачеко.

Нагадаємо, 12 липня Хамза нокаутував Едгара Берлангу у 5-му раунді.

Раніше Шираз анонсував великі новини для фанатів боксу.