Денис Сєдашов

Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (22-1, 19 КО) в Instagram поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку проти шведа Отто Валліна (28-3, 16 КО). Зустріч відбудеться 26 липня у Нью-Йорку (США) на арені Madison Square Garden (у приміщенні The Theater) в межах вечора боксу Zuffa Boxing 09.

Український суперважковаговик повідомив про завершення підготовки та подякував вболівальникам за підтримку.

Вже зовсім скоро я проведу свій наступний поєдинок, який відбудеться 26 липня в Нью-Йорку в театрі «Медісон-сквер-гарден» проти Отто Валліна. Я провів чудовий тренувальний табір і готовий до якісного та яскравого бою. Тому не пропустіть і дуже вам дякую за вашу підтримку. Владислав Сіренко

Сіренко: «Слабкі сторони Валліна ми розібрали, але залишимо це для рингу».