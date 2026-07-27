Денис Сєдашов

Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (23-1, 20 КО) поділився враженнями від яскравої перемоги над шведом Отто Валліном (28-4, 16 КО) на вечорі боксу Zuffa Boxing 09 у нью-йоркському Madison Square Garden. Слова наводить YouTube-канал The Casual Experts Podcast.

Українець нокаутував суперника на останніх секундах заключного, 10-го раунду. Після бою Сіренко зізнався, що спеціально не полював за достроковим фінішем, а також поділився емоціями щодо важкого стану суперника:

— Якщо врахувати, що ви нокаутували його в останньому раунді, то коли саме почали думати про дострокову перемогу?

— Нокаут ніколи не можна запланувати. Так просто складається в боксі. Звісно, ти завжди прагнеш завершити бій достроково, але я дотримувався свого плану, своєї тактики. А нокаут прийшов сам.

— Ви відчули момент, коли він уже був достатньо потрясений, щоб добити його, чи все сталося само собою?

— Ні. Я просто провів комбінацію, побачив, що добре влучив, і він упав. У той момент я подумав: «Вау».

— Як би ви оцінили цей нокаут серед усіх нокаутів, які коли-небудь були в Madison Square Garden?

— Знаєте, це дивне відчуття. Звісно, приємно перемагати й здобувати нокаути. Але я дуже добре знаю Отто. Ми багато спарингували. Мені дуже шкода, що я так сильно його побив. Тому, з одного боку, я щасливий, а з іншого – мені трохи не по собі. Він просто дуже хороша людина.

— Чи говорили ви з Отто після бою? І коли побачили, що він не підводиться, що тоді промайнуло у вас в голові?

— Звісно, я думав лише про те, чи все з ним гаразд. Насамперед ми всі люди, і я не хочу бачити, щоб хтось після бою серйозно постраждав. Дуже сподіваюся, що з ним усе буде добре і він повністю відновиться. Саме про це я тоді думав.

Сіренко на останніх секундах бою нокаутував ексуперника Джошуа та Ф'юрі.