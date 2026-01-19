Денис Сєдашов

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) звернувся до своїх уболівальників із привітанням з нагоди Хрещення Господнього.

Український боксер опублікував коротке звернення у соцмережах, привітавши вірян зі святом.

Слава Богу за все. Зі святом, православні. Олександр Усик

Зазначимо, що за новоюліанським календарем, якого дотримується більшість православних громад в Україні, Хрещення Господнє відзначають 6 січня. Водночас 19 січня це свято припадає на дату за юліанським календарем.

