Сміт та Моррель домовилися про титульний поєдинок
Дата бою буде оголошена пізніше
близько 1 години тому
WBO оголосила про досягнуту домовленість щодо поєдинку між тимчасовим чемпіоном WBO у напівважкому дивізіоні британцем Каллумом Смітом (31-2, 22 КO) та кубинцем Давідом Моррелем (12-1, 9 КО).
«Всесвітня боксерська організація (WBO) цим повідомляє, що отримала письмове підтвердження від Matchroom Boxing та TGB Promotions/Warriors Boxing про те, що сторони дійшли згоди щодо бою за титул тимчасового чемпіона WBO у напівважкій вазі між Каллумом Смітом та Девідом Мореллом.
Відповідно, торги на право проведення бою, заплановані на сьогодні в головному офісі WBO, було скасовано негайно.
У відповідний час сторони офіційно оголосять дату бою, місце проведення, та офіційного промоутера».
Моррель у своєму останньому поєдинку, який відбувся 12 липня, здолав роздільним рішенням суддів росіянина з австралійським паспортом Імама Хатаєва.
Сміт у лютому переміг одностайним рішенням британця Джошуа Буатсі та завоював титул тимчасового чемпіона.
Нагадаємо, переможець стане претендентом на пояс Дмитра Бівола, який готується до поверненняв ринг в січні 2026 року.