WBO оголосила про досягнуту домовленість щодо поєдинку між тимчасовим чемпіоном WBO у напівважкому дивізіоні британцем Каллумом Смітом (31-2, 22 КO) та кубинцем Давідом Моррелем (12-1, 9 КО).

«Всесвітня боксерська організація (WBO) цим повідомляє, що отримала письмове підтвердження від Matchroom Boxing та TGB Promotions/Warriors Boxing про те, що сторони дійшли згоди щодо бою за титул тимчасового чемпіона WBO у напівважкій вазі між Каллумом Смітом та Девідом Мореллом.

Відповідно, торги на право проведення бою, заплановані на сьогодні в головному офісі WBO, було скасовано негайно.

У відповідний час сторони офіційно оголосять дату бою, місце проведення, та офіційного промоутера».