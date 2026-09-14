Очільник Міжнародної боксерської асоціації (IBA) умар кремльов профінансував весілля сина президента США Дональда Трампа-молодшого на Багамах. Про це повідомляє ProPublica з посиланням на документи та власні джерела.

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Оплату провели через пов'язану з IBA компанію в Дубаї. Сплачені рахунки включали оренду приватного острова вартістю близько 100 тисяч доларів за добу, а також святковий піротехнічний перформанс ціною близько 70 тисяч доларів.

За оцінкою Forbes, статки Трампа-молодшого становлять 300 мільйонів доларів, що дозволяло йому розрахуватися самостійно.

Яка несподіванка! Трамп публічно заступився за Інфантіно, який хотів продати права на ЧС третім особам.