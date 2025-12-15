Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні американець Шеннон Бріггс для iFL TV висловився про можливий поєдинок володаря титулів WBC, WBA та IBF у хевівейті Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО).

«Мені подобається цей бій. Я думаю, Вайлдер заслуговує на цей бій. Він той, хто нокаутував так багато противників. Він був великим чемпіоном, у тому сенсі що захищав титул, давав захопливі бої. Нокаут може статися в будь-яку секунду. Чому б ні? Це добровільний захист.

Він це заслужив. Напевно він все ще найсильніший панчер у надважкій вазі. Все, що потрібно – це один удар, особливо у надважкій вазі. І якщо хтось може нокаутувати одним ударом – це Вайлдер».