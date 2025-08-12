Денис Сєдашов

Американський боксер Еррол Спенс (28-2, 22 КО), який має досвід бою проти Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО) та спарингів із Флойдом Мейвезером, поділився своєю думкою про двох чемпіонів. У коментарі FightHype він заявив, що, на його погляд, Мейвезер переважає Кроуфорда.

Це величезна різниця. Флойд просто інший. Я вважаю, що він — найкращий боєць… Можливо, не за всю історію, але точно близько до цього — десь на другому чи третьому місці. Еррол Спенс

Він додав, що під час спарингів Мейвезер, навіть у старшому віці, демонстрував складні технічні прийоми та у психологічному плані мав велику перевагу над суперниками.

У клінчі він міг стиснути мені ніс так, що я не міг дихати. Це був справжній ветеран рингу. Еррол Спенс

