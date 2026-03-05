Володимир Кириченко

Американець Ламонт Роуч (25-1-3, 10 КО) і мексиканець Вільям Сепеда (33-1, 27 KO) отримали шанс поборотися за вакантний титул WBC у легкому дивізіоні.

Як повідомляє The Ring, WBC призначила титульний бій Роуча і Зепеди. Тепер у команд боксерів є 30 днів, щоб домовитися про поєдинок без промоутерських торгів.

Цікаво, що WBC чомусь проігнорував свого тимчасового чемпіона Хадієра Ерреру, який за логікою мав би отримати титульний шанс.

Пояс WBC став вакантним після того, як 31 січня чемпіон організації Шакур Стівенсон переміг володаря титулу WBO в першій напівсередній вазі Теофімо Лопеса. Правила WBC забороняють боксеру володіти титулами інших організацій в інших вагових категоріях.

Сепеда останній бій провів у липні минулого року, коли програв тодішньому чемпіону WBC Стівенсону одноголосним рішенням суддів.

Роуч востаннє бився в грудні 2025-го, коли звів унічию бій за тимчасовий титул WBC у першій напівсередній вазі проти Ісаака Круса.

Раніше колишній чемпіон світу у легкому дивізіоні Василь Ломаченко підтримав олімпійського чемпіона в стрибках з жердиною Сергія Бубку.