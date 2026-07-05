Ексчемпіон світу розкритикував Усика за бій з Верховеном, він хоче побачити реванш
Відомий британець дав пораду Олександру
31 хвилину томуПідписатися в
Колишній володар титулів у трьох вагових категоріях Дюк Маккензі для Seconds Out поділився думками про майбутнє колишнього абсолютного чемпіона Олександра Усика (25-0, 16 КО).
«Я хотів би побачити останній бій Олександра проти Верховена, з яким він щойно боксував і проти якого виглядав жахливо. Однак, я думаю, що якщо вони проведуть реванш, і Олександр Усик знатиме, що це буде його останній бій, то ми отримаємо такого ж Усика, який був раніше. Знову ж таки, я не думаю, що він був мотивований у першому бою. Він був ніби вимкнений. І саме тому Верховен дав йому складний бій. Не хочу применшувати заслуги Ріко. Цей хлопець неймовірно важко працював і шалено прагнув перемоги. Але він не переміг.
Він гідно програв. Чи достатньо цього для реваншу проти Усика? Він добре себе показав, але я впевнений, що зараз головне для Олександра – заробити якомога більше. Якщо ти відмовляєшся від поясів, то ти будеш битися з кимось за найбільшу суму, яку зможеш отримати. І якщо йому збираються заплатити шалені гроші за реванш з Верховеном, то Олександр Усик мусить прийняти цей бій. І це буде останній розділ у його книзі».
Раніше стало відомо, з ким Усик хоче провести останній бій в кар'єрі.
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