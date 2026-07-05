Колишній володар титулів у трьох вагових категоріях Дюк Маккензі для Seconds Out поділився думками про майбутнє колишнього абсолютного чемпіона Олександра Усика (25-0, 16 КО).

«Я хотів би побачити останній бій Олександра проти Верховена, з яким він щойно боксував і проти якого виглядав жахливо. Однак, я думаю, що якщо вони проведуть реванш, і Олександр Усик знатиме, що це буде його останній бій, то ми отримаємо такого ж Усика, який був раніше. Знову ж таки, я не думаю, що він був мотивований у першому бою. Він був ніби вимкнений. І саме тому Верховен дав йому складний бій. Не хочу применшувати заслуги Ріко. Цей хлопець неймовірно важко працював і шалено прагнув перемоги. Але він не переміг.

Він гідно програв. Чи достатньо цього для реваншу проти Усика? Він добре себе показав, але я впевнений, що зараз головне для Олександра – заробити якомога більше. Якщо ти відмовляєшся від поясів, то ти будеш битися з кимось за найбільшу суму, яку зможеш отримати. І якщо йому збираються заплатити шалені гроші за реванш з Верховеном, то Олександр Усик мусить прийняти цей бій. І це буде останній розділ у його книзі».